Update to Caribbean Premier League schedule

There has been an update made to the Republic Bank Caribbean Premier League (CPL) schedule.

These amendments are highlighted in yellow below and involve changes to the teams participating in the matches on these dates.

The final fixtures for both the CPL and Massy Women’s Caribbean Premier League are below with the changes to the men’s tournament highlighted.

The venues for the matches in Trinidad have also now been confirmed with CPL and WCPL matches taking place at the Queen’s Park Oval and Brian Lara Cricket Academy.

Republic Bank Men’s Caribbean Premier League 2023 Fixtures

Date and time Teams Venue Weds 16 August, 7pm Saint Lucia Kings vs Jamaica Tallawahs Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia Thurs 17 August, 7pm Saint Lucia Kings vs Barbados Royals Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia Sat 19 August, 10am Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia Sat 19 August, 7pm Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia Sun 20 August, 10am Jamaica Tallawahs vs Barbados Royals Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia Sun 20 August, 7pm Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia Wed 23 August, 7pm St Kitts & Nevis Patriots vs Jamaica Tallawahs Warner Park Sporting Complex, St Kitts Thurs 24 August, 7pm St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors Warner Park Sporting Complex, St Kitts Sat 26 August, 10am Saint Lucia Kings vs Trinbago Knight Riders Warner Park Sporting Complex, St Kitts Sat 26 August, 7pm St Kitts & Nevis Patriots vs Barbados Royals Warner Park Sporting Complex, St Kitts Sun 27 August, 10am Jamaica Tallawahs vs Guyana Amazon Warriors Warner Park Sporting Complex, St Kitts Sun 27 August, 7pm St Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders Warner Park Sporting Complex, St Kitts Wed 30 August, 7pm Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders Kensington Oval, Barbados Thurs 31 August, 7pm Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs Kensington Oval, Barbados Sat 2 September, 10am Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots Kensington Oval, Barbados Sat 2 September, 8pm Barbados Royals vs Saint Lucia Kings Kensington Oval, Barbados Sun 3 September, 10am Jamaica Tallawahs vs Trinbago Knight Riders Kensington Oval, Barbados Sun 3 September, 8pm Barbados Royals St Kitts & Nevis Patriots Kensington Oval, Barbados Tues 5 September, 7pm Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors Queen’s Park Oval, Trinidad Wed 6 September, 7pm Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals Queen’s Park Oval, Trinidad Sat 9 September, 10am St Kitts & Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings Brian Lara Cricket Academy, Trinidad Sat 9 September, 8pm Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs Brian Lara Cricket Academy, Trinidad Sun 10 September, 10am Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors Brian Lara Cricket Academy, Trinidad Sun 10 September, 8pm Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings Brian Lara Cricket Academy, Trinidad Wed 13 September, 7pm Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Tallawahs Guyana National Stadium, Providence Thurs 14 September, 7pm Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings Guyana National Stadium, Providence Sat 16 September, 10am Jamaica Tallawahs vs St Kitts & Nevis Patriots Guyana National Stadium, Providence Sat 16 September, 7pm Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders Guyana National Stadium, Providence Sun 17 September, 10am Jamaica Tallawahs vs Saint Lucia Kings Guyana National Stadium, Providence Sun 17 September, 7pm Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals Guyana National Stadium, Providence Tues 19 September, 7pm Eliminator – 3rd place vs 4th place Guyana National Stadium, Providence Wed 20 September, 7pm Qualifier 1 – 1st place vs 2nd place Guyana National Stadium, Providence Fri 22 September, 7pm Qualifier 2 – Winner of Eliminator vs Loser Qualifier 1 Guyana National Stadium, Providence Sun 24 September, 7pm Final – Winner Qualifier 1 vs Winner Qualifier 2 Guyana National Stadium, Providence

Massy Women’s Caribbean Premier League 2023 Fixtures

Date Teams Venue Thurs 31 Aug Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors Kensington Oval, Barbados Sat 2 Sept Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders Kensington Oval, Barbados Sun 3 Sept Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals Kensington Oval, Barbados Tues 5 Sept Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors Queen’s Park Oval, Trinidad Wed 6 Sept Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals Queen’s Park Oval, Trinidad Sat 9 Sept Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders Brian Lara Cricket Academy, Trinidad Sun 10 Sept WCPL Final - 1st place vs 2nd place Brian Lara Cricket Academy, Trinidad

