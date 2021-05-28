Squads for Hero CPL 2021 announced

Fri, May 28, '21

 

Media Watch

The complete squads for the 2021 Hero Caribbean Premier League (CPL) have been confirmed following the player draft. The 2021 tournament gets underway on 28 August and runs until 19 September. 

The star-studded line-ups feature the best cricketing talent from across the Caribbean as well as some of the biggest names in international cricket. 

There have been a number of changes to the squads this year. Chris Gayle and Dwayne Bravo are teaming up at the St Kitts & Nevis Patriots with Sherfane Rutherford joining them. Keemo Paul has moved to the St Lucia Zouks and Oshane Thomas will now be representing the Barbados Tridents. 

The overseas signings include Shakib al Hasan, Chris Morris, Faf du Plessis, Matthew Wade, Sandeep Lamichhane and Shoaib Malik. There are spots for exciting Pakistani players Haider Ali, Azam Khan and Usman Qadir and Englishman Samit Patel will be playing at his first Hero CPL. 

All 33 matches will be played at Warner Park in St Kitts with the final set to take place on 19 September. 

JAMAICA TALLAWAHS

ST LUCIA ZOUKS 

TRINBAGO KNIGHT RIDERS

ANDRE RUSSELL

FAF DU PLESSIS 

KIERON POLLARD

SHAKIB AL HASAN 

KEEMO PAUL  

RAVI RAMPAUL

CARLOS BRATHWAITE 

WAHAB RIAZ 

SUNIL NARINE 

ROVMAN POWELL 

MATTHEW WADE 

COLIN MUNRO 

HAIDER ALI 

ANDRE FLETCHER 

SANDEEP LAMICHHANE 

CHADWICK WALTON 

KESRICK WILLIAMS 

DARREN BRAVO 

FIDEL EDWARDS 

USMAN QADIR 

LENDL SIMMONS 

QAIS AHMAD 

SAMIT PATEL 

KHARY PIERRE 

JASON MOHAMMAD 

OBED McCOY 

ISURU UDANA 

MIGAEL PRETORIUS 

RAHKEEM CORNWALL 

SIKANDAR RAZA 

KENNAR LEWIS

MARK DEYAL 

ANDERSON PHILLIP 

IBRAHIM ZADRAN 

ROSTON CHASE 

DENESH RAMDIN 

VEERASAMMY PERMAUL

JAVELLE GLEN 

TION WEBSTER 

ABHIJAI MANSINGH

KERON COTTOY 

AKEAL HOSEIN 

JOSHUA JAMES

JEAVOR ROYAL 

JAYDEN SEALES 

KIRK MCKENZIE

KADEEM ALLEYNE

LEONARDO JULIAN 

RYAN PERSAUD 

ALZARRI JOSEPH  

ALI KHAN 

 

ST KITTS & NEVIS PATRIOTS 

BARBADOS TRIDENTS 

GUYANA AMAZON WARRIORS

DWAYNE BRAVO 

CHRIS MORRIS 

NICHOLAS POORAN

CHRIS GAYLE 

JASON HOLDER 

SHOAIB MALIK 

EVIN LEWIS 

THISARA PERERA

IMRAN TAHIR  

FABIAN ALLEN 

MOHAMMAD AMIR 

SHIMRON HETMYER 

RASSIE VAN DER DUSSEN 

JOHNSON CHARLES  

MOHAMMAD HAFEEZ  

ANRICH NORTJE 

SHAI HOPE 

BRANDON KING  

SHERFANE RUTHERFORD 

OSHANE THOMAS 

NAVEEN UL HAQ  

SHELDON COTTRELL

KYLE MAYERS 

ROMARIO SHEPHERD

WANINDU HASARANGA 

HAYDEN WALSH JR

WAQAR SALAMKHEIL 

DEVON THOMAS

AZAM KHAN

CHANDRAPAUL HEMRAJ

RAYAD EMRIT 

RAYMON REIFER 

ODEAN SMITH

RAHMANULLAH GURBAZ 

JUSTIN GREAVES 

NIALL SMITH  

COLIN ARCHIBALD 

ASHLEY NURSE  

GUDAKESH MOTIE 

JON-RUSS JAGGESAR 

SHAFIQULLAH GHAFARI 

ANTHONY BRAMBLE

DOMINIC DRAKES 

NYEEM YOUNG 

KEVIN SINCLAIR 

JOSHUA DA SILVA 

JOSHUA BISHOP 

ASHMEAD NEDD 

MIKYLE LOUIS 

SMIT PATEL 

 

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