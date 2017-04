WICB Women's RegionalSuper 50 squads

KINGSTOWN, St. Vincent – Following are the squad lists for the Regional Women’s Super50 Tournament, starting tomorrow:



BARBADOS: Shakera Selman (captain), Kycia Knight (vice-captain), Aaliyah Alleyne, Shaunte Carrington, Shamilia Connell, Deandra Dottin, Kelia Elliott, Rashida Goring, Reshelle Griffith, Kyshona Knight, Hayley Matthews, Alisa Scantlebury, Charlene Taitt, Shanna Thompson



GUYANA: Tremayne Smartt (captain), Shemaine Campbelle (vice-captain), Shakiba Gajnabi, Erva Giddings, Melanie Henry, Mandy Mangru, Katana Mentore, Plaffiana Millington, Subrina Munroe, June Ogle, Kaysia Shultz, Heema Singh, Lashuna Toussaint, Akaze Thompson



JAMAICA: Stafanie Taylor (captain), Chedean Nation (vice-captain), Karla Cohen, Shanel Daley, Keneshia Ferron, Chinelle Henry, Natasha McLean, Jodian Morgan, Roshana Outar, Tameka Sanford, Neisha-Ann Waisome, Jerona Walcott, Vanessa Watts, Rashida Williams



LEEWARD ISLANDS: Shawnisha Hector (captain), Saneldo Willett (vice-captain), Jasmine Clarke, Davnna Claxton, Amanda Edwards, Kiaye Hanley, Sherma Jackson, Dawn-Marie Layne, Rozel Liburd, Tynetta McKoy, Terez Parker, Grace Persaud, Jenisen Richards, Eldora Sylvester



TRINIDAD & TOBAGO: Merissa Aguilleira (captain), Anisa Mohammed (vice-captain), Kirbyina Alexander, Reniece Boyce, Britney Cooper, Caneisha Isaac, Stacy Ann King, Lee Ann Kirby, Shenelle Lord, Shanice Pascall, Kamara Ragoobar, Karishma Ramharack, Rachael Vincent, Felicia Walters



WINDWARD ISLANDS: Afy Fletcher (captain), Juliana Nero (vice-captain), Stacy Ann Adams, Holly Charles, Roylin Cooper, Nerissa Crafton, Aria Fortune, Krisani Irish, Cordel Jack, Quiana Joseph, Akeira Peters, Rosilia Registe, Glendeen Turtin, Swayline Williams

